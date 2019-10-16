В Ростове-на-Дону уже нарядили новогодние елки

И это несмотря на то, что в городе стоит погода +23 градуса.

В Ростове-на-Дону на одном из местных рынков установили несколько новогодних елок, чтобы порадовать горожан. Фото размещены в паблике ВКонтакте " Это Ростов-на-Дону! — Новости"

Между тем в городе сейчас стоит почти летняя погода – столбик термометра показывает плюс 23 градуса. Однако это не повод забыть про надвигающейся праздник.

Пользователи социальных сетей уже оценили столь раннюю подготовку администрации рынка к Новому году. Фотографии с елками собрали множество шутливых комментариев: "Когда до Нового года ещё больше двух месяцев, а уже нужны деньги", "ещё не все успели выкинуть прошлогоднюю елку", "когда изволите шампанское открывать?" "зиму вызывают, людям надаело тепло...".

Стоит отметить, что Ростов-на-Дону не первый город, где уже начали подготовку к Новому году. Недавно жителей другого южного города - Новочеркасска попросили выбрать место установки главной новогодней ели в городе. Опрос запустила местная администрация