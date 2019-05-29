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В Ростовской области отделение почты разместили на автобусной остановке

29 мая 2019 г. 552
фото: privet-rostov.ru

Местное почтовое отделение сгорело еще два года назад, новое все никак не построят.

 

Жители одной из станиц Новоцимлянского района Ростовской области получают почту прямо на автобусной остановке. Местное здание "Почты России" сгорело еще два года назад, построить новое до сих пор не могут.

Сначала работников почты поселили в местный дом культуры, но через какое-то время попросили покинуть помещение. В итоге импровизированный почтовый пункт возник прямо на автобусной остановке. Получить здесь можно только письма, за посылками жителям станицы приходится ехать в соседний поселок, а это 25 километров, пишет telegram-канал Mash.

 

 

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