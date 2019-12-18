В Самаре для коммунальных должников подготовили светящиеся пирамиды позора

В Самаре коммунальщики начали устанавливать светящиеся пирамиды позора рядом с домами местных жителей, которые задолжали за воду, сообщили в пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара").

Компания с мая начала устанавливать бетонные пирамиды с надписью: "Здесь живет должник" у домов и организаций, которые задолжали за воду. Коммунальщики даже устанавливали говорящие пирамиды позора. Они оборудованы динамиком, который воспроизводил изобличающее сообщение. Перед Новым годом компания решила "порадовать" должников светящимися пирамидами позора.

Первую подобную конструкцию установили у дома должника на улице Спасской. Он не заплатил за воду около 36 тысяч рублей. Однако поставить объект не удалось, потому что мужчина "вел себя крайне агрессивно, угрожал расправой специалистам, грозил разбить технику, пугал своими "крутыми" связями". Также должник кидался на пирамиду, из-за чего возник риск придавить его бетонной конструкцией. Адрес должника взяли на контроль. А светящаяся пирамида позора уехала к другому должнику.