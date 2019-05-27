В Самаре открыли кафе с енотами

В Самаре открылось кафе, где можно не только поесть, но и погладить енота.

Идея кафе пришла к его владельцам после печального случая: у их друзей убежал енот. Пока искали Кокоса – так звали сбежавшего зверя, обзавелись еще парочкой енотов.

Чтобы кормить и содержать животных, решили открыть кафе. Сейчас в нем шесть енотов.

Посетители платят только за время, проведенное с животными. Помимо общения с дикой природой, в кафе можно поиграть в настольные игры.

Владельцы заведения рассказали, что еноты – маленькие психологи и могут подобрать подход к любому гостю, сообщает телерадиокомпания "Губерния".