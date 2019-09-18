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В самой большой тематической зоне "Острова мечты" установили все аттракционы

18 сентября 2019 г. 461
фото: Остров мечты

Это зона "Маугли в стране динозавров", ее площадь – 13 тысяч кквадратных метров. 

 

В тематической зоне "Маугли в стране динозавров" парка развлечений "Остров мечты" установили ещё три семейных аттракциона: путешествие по джунглям "Диносафари", карусель "Город Обезьян" и аттракцион "Кобра", сообщили в пресс-службе парка.

"Маугли в стране динозавров» − одна из самых интересных зон тематического парка, которая не похожа на остальные. Во-первых, она самая большая по площади – 13 тысяч кв м. Во-вторых, в основу тематизации легла история книги "Маугли в стране динозавров" − герои были разработаны и отрисованы российскими художниками специально для "Острова мечты". В-третьих, это ещё и самая многообразная часть парка: в ней разместилось сразу 8 аттракционов – это больше, чем в остальных тематических зонах", - рассказал технический директор тематического парка Иван Шоль.

Монтаж аттракционов в тематической зоне "Маугли в стране динозавров" начался весной. В апреле там появилась "Летная школа", в мае установили веревочную башню падения "Лианы", карусель "Птеродактили" и самый экстремальный аттракцион парка "Храм Огня". Смонтирована механическая часть аттракциона "На крыльях ветра", завершить все работы по летающему театру планируют в течение осени. Параллельно с монтажом аттракционов продолжается тематическая отделка зданий и строений: уже созданы скалы, различные здания и сооружения в стилистике древних заброшенных в джунглях городов.

Строительство  первого в России и крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров мечты", который расположен в Нагатинской пойме, ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году. Открытие парка состоится этой осенью  Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным

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