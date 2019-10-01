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В Сан-Франциско с бездомными борются валунами на бордюрах

1 октября 2019 г. 330
Фото: © sf.curbed.com/

Жители одной из улиц американского Сан-Франциско установили 24 валун на бордюрах, чтобы помешать бездомным ставить палатки на тротуаре.

Жители Клинтон Парка давно жалуются на бездомных и наркодилеров, промышляющих на улице, однако городские власти помогать не спешили. Тогда горожане собрали через Facebook 2 тысячи долларов и купили валуны.

С установкой камней власти не помогали, но и не мешали. Валуны установили в соответствии с местными законами – они размещены в так называемой инвентарной зоне, где можно устанавливать мусорные баки.

Валуны уже вызвали недовольство. Директор Коалиции по политики в отношении бездомных охарактеризовал их как "враждебную архитектуру" и заметил, что деньги можно было бы потратить на реабилитацию и убежища для бездомных, пишет Strelka Mag.

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