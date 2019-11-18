В Саратове построили детсад со мхом на стене

В Саратове к открытию готовится новый детский сад - он будет оформлен в виде дерево. Одну из стен садика украсили натуральным мхом.

Трехэтажное здание рассчитано на 8 групп, включая две ясельные. Второй этаж символизирует ствол, третий – крону. Рядом с садом высажены деревья 72 пород.

Фото: © sarnovosti.ru

На третьем этаже одна из стен отделана отжатым мхом, который нанесен на крону нарисованного дерева. Такой мох нельзя трогать руками, зато можно пылесосить, сообщает портал "Четвертая власть".

Объект возведен в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".