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В Саратове построили детсад со мхом на стене

18 ноября 2019 г. 475
Фото: © shutterstock.com

В Саратове к открытию готовится новый детский сад - он будет оформлен в виде дерево. Одну из стен садика украсили натуральным мхом.

Трехэтажное здание рассчитано на 8 групп, включая две ясельные. Второй этаж символизирует ствол, третий – крону. Рядом с садом высажены деревья 72 пород.

Фото: © sarnovosti.ru

На третьем этаже одна из стен отделана отжатым мхом, который нанесен на крону нарисованного дерева. Такой мох нельзя трогать руками, зато можно пылесосить, сообщает портал "Четвертая власть".  

Объект возведен в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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