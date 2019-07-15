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В Саратове провалился асфальт, образовав яму в форме сердечка

15 июля 2019 г. 5011
фото: incident_64

Недавно в Саратове в яму провалился припаркованный автомобиль.

 

В начале июля в центре Саратова провалился асфальт, на месте образовалась яма в форме сердечка. Глубина ямы почти полтора метра, в нее может уместиться небольшой автомобиль.  Чтобы обратить внимание водителей, на дне ямы уложили красный дорожный барьер.

Дорожные ямы для Саратова, судя по фотографиям в социальных сетях, дело – привычное. Вот, например, еще один провал в асфальте, правда, не такой художественный. 

Двенадцатого июля в центре Саратова легковой автомобиль провалился колесом под асфальт, подмытый водой из прорвавшихся коммуникаций. Владелец подземных коммуникаций теперь должен будет провести ремонт участка.

По данным местных, властей в Саратове продолжается масштабный ремонт дорог. Уже отремонтировали 39 участков из 96 запланированных на этот год.

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