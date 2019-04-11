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В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

11 апреля 2019 г. 471
Фото: OShuma/Shutterstock.com

Участок теплотрассы был бесхозным и ликвидировать аварию никто не спешил.

В социальных сетях Саратова появилось видео: жители города самостоятельно отремонтировали один из участков теплотрассы. В трубе появилась дыра, а хлеставший из нее кипяток заливал газон и проезжую часть.

Ликвидировать аварию никто не спешил, а потому местные жители решили провести ремонт сами – они залатали дыру старыми джинсами и кирпичами. Об этом сообщает сайт Свободные новости.

Прокуратура отреагировала на видео и обратилась к мэру города Михаилу Исаеву. От градоначальника требовали незамедлительно устранить нарушения. Течь устранили незамедлительно.

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