В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

Участок теплотрассы был бесхозным и ликвидировать аварию никто не спешил.

В социальных сетях Саратова появилось видео: жители города самостоятельно отремонтировали один из участков теплотрассы. В трубе появилась дыра, а хлеставший из нее кипяток заливал газон и проезжую часть.

Ликвидировать аварию никто не спешил, а потому местные жители решили провести ремонт сами – они залатали дыру старыми джинсами и кирпичами. Об этом сообщает сайт Свободные новости.

Прокуратура отреагировала на видео и обратилась к мэру города Михаилу Исаеву. От градоначальника требовали незамедлительно устранить нарушения. Течь устранили незамедлительно.