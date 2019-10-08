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В Саратовской области запретили строить высокие дома

8 октября 2019 г. 143
Фото: © shutterstock.com

В Саратовской области вступил в силу норматив, запрещающий строительство зданий выше 10 этажей.

Норматив предусматривает ряд исключений. Здания свыше 10 этажей могут быть возведены в целях комплексного развития городской территории – по инициативе правообладателей недвижимости или муниципальных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского губернатора.

Отклониться от норматива можно, если речь идет о достройке проблемных домов, а также при завершении инвестиционных проектов в границах зон перспективного развития жилой застройки.

При разработке норматива власти также искали механизм, позволяющий ограничить точечную застройку.

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