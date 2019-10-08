В Саратовской области запретили строить высокие дома

Норматив предусматривает ряд исключений. Здания свыше 10 этажей могут быть возведены в целях комплексного развития городской территории – по инициативе правообладателей недвижимости или муниципальных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского губернатора.

Отклониться от норматива можно, если речь идет о достройке проблемных домов, а также при завершении инвестиционных проектов в границах зон перспективного развития жилой застройки.

При разработке норматива власти также искали механизм, позволяющий ограничить точечную застройку.