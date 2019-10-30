В селе под Тамбовом торжественно открыли тротуар

Ранее в удмурской деревне торжественно открыли грунтовую дорогу: люди были в резиновых сапогах.

В селе Никольское Тамбовской области прошло торжественное открытие пешеходной асфальтовой дорожки. В мероприятии приняли участие глава Мичуринского района, председатель районного совета народных депутатов и местные жители. Не обошлось без перерезания красной ленты и воздушных шаров.

Рядом с дорожкой установили памятную табличку. Тротуар был построен в рамках программы "Народная инициатива-2019", сообщает newtambov.ru.

фото: newtambov.ru

Это далеко не первый подобный случай. Ранее портал Вести. Недвижимость рассказывал о том, как в удмуртской деревне с караваем и в резиновых сапогах новую дорогу открывали. На церемонии открытия отремонтированной дороги сами местные жители и чиновники стоят в резиновых сапогах в грязи. Дороги были отремонтированы по программе #ИнициативноеБюджетирование.

В Коми в детском саду прошло торжественное открытие новых окон и балконных дверей. Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту "Народный бюджет".