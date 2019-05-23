ГлавнаяГородВ Швеции построили самый маленький в мире "Макдоналдс"

В Швеции построили самый маленький в мире "Макдоналдс"

23 мая 2019 г. 1492
Фото: © Global Look Press

Миниатюрная копия ресторана "Макдоналдс" появилась в Швеции – это улей для пчел.

Всемирно известная сеть фастфуда таким образом обращает внимание на угрозу исчезновения пчел, которое может повлечь серьезные последствия для планеты.

Внутри "ресторана" находится около 10 пчелиных сот, которыми могут воспользоваться тысячи пчел.

Фото: © McDonald's Sweden

У миниатюрной конструкции размером 0,5 м на 0,5 м есть все атрибуты "Макдоналдса": логотип, корпоративные цвета и даже MacDrive.

Владельцы шведской франшизы "Макдоналдс" сбираются разместить подобные улья на крыше нескольких ресторанов, пишет Adweek.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>