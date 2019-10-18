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В США по ошибке разрешили построить здание, которое не понравилось жителям

18 октября 2019 г. 157
Фото: © shutterstock.com

В американском городе Милл-Крик, штат Вашингтон, построили здание, закрывшее местным жителям красивый вид из окон, р ди которого многие и покупали жилье.

Строительство 11-метрового складского здания было разрешено по ошибке, сообщает KSLTV. Участок был предназначен для смежного коммерческого и мультисемейного использования, застройщик передал властям неполную информацию и получил разрешение.

Городские власти выписали ордер на приостановку работ, но были вынуждены отозвать его после заявления адвоката застройщика. Юрист отметил, что застройщик может подать иск городу, и суд вряд ли поддержит решение снести или перестроить здание.

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