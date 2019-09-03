В США построили интерактивный отель в стиле "Звездных войн"

В развлекательном парке Disney World в американском штате Флорида построили интерактивный отель в стиле знаменитой саги "Звездные войны".

Отель получил название Starcruiser. Интерактивная программы рассчитана на три дня, а ее стоимость составляет порядка 1,4 тысячи долларов, пишет Disignboom. Первые посетители смогут остановиться в отеле уже в сентябре.

Фото: © Disney/Lucasfilm

Сразу после регистрации гости попадают в стартовый космический отсек, а затем – на главную палубу корабля. Постояльцы за время путешествия побывают на звездном мосту, освоят владение световым мечом, а также узнают, как управлять космическим кораблем.

Фото: © Disney/Lucasfilm

Вместо окон в отеле использованы экраны, на которых изображены различные галактики – это помогает имитировать полное погружение в космос.