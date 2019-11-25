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В США построят центр для превращения умерших людей в компост

25 ноября 2019 г. 1037
Фото: © shutterstock.com

В американском Сиэтле появится центр, где будет проводиться альтернативная утилизация тел умерших людей.

Вместо традиционного захоронения в землю или кремации разработчики предлагают компостировать тела и превращать их в почву. Центр станет первым масштабны сооружением, предлагающим экологичное захоронение.

Строительство здания в южной части города планируют завершить весной 2021 года. В 2018 году Вашингтон стал первым штатом, где законодательно разрешено компостировать тела.

Почва, получившаяся из умерших людей, позже может использоваться для выращивания растений. Метод позволят сэкономить на расходе энергии – ее требуется в восемь раз меньше, что, в свою очередь, сократит выброс углекислого газа в атмосферу.

Центр будет представлять собой открытое пространство с арочным деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами установят шестиугольные порталы, в которых разместят сосуды с разлагающимися телами. В здании будет и зал для прощальных церемоний, оформленный с использованием дерева и растений, пишет StrelkaMag.

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