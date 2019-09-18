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В США построят фейковый город для имитации жизни мигрантов

18 сентября 2019 г. 340
фото: globallookpress.com

Город создают для обучения сотрудников иммиграционной службы. Проект обойдется в 17 миллионов долларов. 

 

В США на одной из крупнейших военных баз на США - на Форт-Беннинге - создадут город-бутафорию для обучения сотрудников иммиграционной службы.

Планируется создать целые районы, которые будут максимально приближены к реальной жизни. В домах разместят мебель, посуду, детские игрушки и даже поддельные паспорта, которые можно обнаружить в домах у нелегалов. В нем будут даже нарколаборатории.

Сам город будет модульным, чтобы можно было менять его конфигурацию и районы. Проект обойдется в 17 млн долларов.

Сейчас на Форт-Беннинге уже проводятся занятия для сотрудников таможни и иммиграционной службы. Здесь их обучают различным навыкам: от рукопашного боя до способа проведения тайных расследований.  Город-бутафория станет дополнительной мерой обучения.

Проект – одна из мер, проводимых администрацией Дональда Трампа по ужесточению миграционного законодательства. Так, например, объем вложений в рамках инвестиционной программы вырастет вдвое. Ещё одной мерой стало создание лагерей для детей нелегальных мигрантов, пишет Prian.ru.

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