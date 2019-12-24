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В старом коллекторе реки Неглинки может появиться музей

24 декабря 2019 г. 303
Фото: © shutterstock.com

Московские диггеры предложили создать в старом коллекторе Неглинки музей подземной архитектуры. Идею поддержал министр культуры Владимир Мединский.

Диггеры Даниил Давыдов и Ольга Сторчак обратились к главе Минкульта с просьбой о помощи в создании музея в ходе приема граждан, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Диггеры отметили, что музеи подземной инженерии есть во многих европейских городах, в числе которых Антверпен, Париж, Вена и Прага, и предложили создать аналогичный в Москве.

Старый коллектор Неглинки – уникальное место. Река была первой в Москве, которую убрали под землю, произошло это в конце XIX века. В XX веке Неглинку пустили по современному руслу, а коллектор остался пустым, бульваром, о котором идет речь, составляет 640 метро, там сохранился белый камень и кирпичный свод. Коллектор числится на балансе департамента городского имущества Москвы.

Мединский назвал идею хорошей и пообещал направить соответствующее письмо в правительство Москвы. "Может быть, руководству Москвы эта инициатива понравится, тем более, что есть инициативная группа, готовая это все организовать, есть дизайн-проект музея", — сказал министр.

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