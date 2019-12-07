В Ставрополе будут выселять дебоширов и алкоголиков

В городской администрации сочли, что алкоголики, дебоширы, наркоманы и прочие асоциальные личности не просто портят жизнь соседям – они представляют реальную угрозу жизни и безопасности. Закон позволяет защитить жителей многоквартирного дома от подобных соседей.

Если хозяин квартиры систематически нарушает права и интересы соседей или же бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, муниципалитет может обратиться в суд. По решению суда такую квартиру продадут с публичных торгов, собственник получит вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Именно такого алгоритма намерена придерживаться мэрия, сообщает ГТРК "Ставрополье".

Такое жесткое решение власти приняли после пожара в многоэтажке на улице Доваторцев, случившегося 2 ноября. Тогда пострадали несколько квартир, еще более десятка жилых помещений пожарные залили водой. Хозяин квартиры погиб. Сообщалось, что он вел "нездоровый образ жизни".