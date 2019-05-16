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В столице продается гараж за 39 миллионов рублей

16 мая 2019 г. 1578
Фото:Julian Schlaen/Shutterstock.com

Гараж можно не только купить, но и снять.

На сайте объявлений Avito размещено предложение о продаже гаража за 39 миллионов рублей. Недвижимость площадью 212 квадратных метров находится в Зеленоградском округе Москвы.

Владелец поясняет, что от Ленинградского шоссе до гаража всего 200 метров, что является несомненным преимуществом. Использовать объект можно для самых разных целей, считает продавец- например, для склада или майнинговой фермы.

Гараж можно не только купить, но и снять — в этом случае придется платить по 160 тысяч рублей в месяц.

 

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