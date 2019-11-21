В Таллине с аукциона продали старинную морскую крепость

В Таллине с аукциона продали Батарейную морскую крепость, построенную в 1840 году по приказу российского императора Николая I.

Крепость, расположенная на берегу моря, - один из самых больших эстонских архитектурных памятников. Власти страны почти 20 лет искали способы его развития с учетом исторического прошлого, однако решение не было найдено, сообщает РИА Новости.

Преимущество в покупке объекта по закону оставалось за государством и столицей, но ни одна из сторон не высказала заинтересованность в покупке. На аукцион была подана только одна заявка – от местного бизнесмена.

Следующим шагом станет проверка поданных участником аукциона документов и их соответствия выдвинутым условиям. Официально победителя торгов назовут в декабре.

В отношении объекта, выставленного по цене 4,5 миллиона евро, выдвинуты ограничения: на участке можно будет построить новые здания, но в первую очередь владелец должен привести в порядок крепость.

Строительство крепости началось в 1828 году и закончилось в 1840-м. С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 военные береговые укрепления превратили в тюрьму. С 2003 года крепость стала туристическим объектом и местом проведения выставок.