В Татарстане пенсионер восстановил старинный подвесной мост

Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений.

75-летний житель Казани Николай Трофимов собственными силами восстановил подвесной старинный мост в Высокогорском районе, который соединяет санаторий и лагерь. Историю об этом рассказали местные СМИ.

Еще несколько лет назад мост хотели снести. Пока местные жители спорили о судьбе постройки, Николай Трофимов решил взять все в свои руки и восстановить мост. Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений, еще около 60 тысяч рублей ему помогли собрать неравнодушные люди.

В итоге благодаря Николаю Трофимову заброшенный, почти развалившийся мост через реку Казанку обрел вторую жизнь. Мост уже стал местной достопримечательностью, и собирает множество фотографии и лайков в социальных сетях. Недавно пенсионера-умельца поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству", - написал Рустам Минниханов в своем Instagram.



Работа на мосту еще продолжается. Сам Николай Трофимов говорит, что для него мост – это память.