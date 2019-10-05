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В Татарстане пенсионер восстановил старинный подвесной мост

5 октября 2019 г. 203
фото: tatar-inform.ru

Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений.

 75-летний житель Казани Николай Трофимов собственными силами восстановил подвесной старинный мост в Высокогорском районе, который соединяет санаторий и лагерь. Историю об этом рассказали местные СМИ.

Еще несколько лет назад мост хотели снести. Пока местные жители спорили о судьбе постройки, Николай Трофимов решил взять все в свои руки и восстановить мост. Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений, еще около 60 тысяч рублей ему помогли собрать неравнодушные люди.

В итоге благодаря Николаю Трофимову заброшенный, почти развалившийся мост через реку Казанку обрел вторую жизнь.  Мост уже стал местной достопримечательностью, и собирает множество фотографии и лайков в социальных сетях. Недавно пенсионера-умельца поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству", - написал Рустам Минниханов в своем Instagram.

 


Работа на мосту еще продолжается. Сам Николай Трофимов говорит, что для него мост – это память.

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