В Татарстане поймали поджигателя исторических домов

В Зеленодольске задержали мужчину, которого подозревают в поджогах исторических домов.

С конца мая и по начало июля в городе горели двухэтажные дома, входящие в комплекс "Полукамушки" – здания построены в XIX-начале XX века, в 2017 году были внесены в реестр памятников культурного наследия республиканского значения.

Поджигателем оказался местный житель – ему 30 лет, ранее был судим, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина частично признал свою вину. Он сообщил, что поджег пять домов в состоянии алкогольного опьянения.