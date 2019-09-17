В Тверской области торжественно открыли мусорную площадку

В Тверской области состоялось торжественное - с аплодисментами и перерезанием красной ленты - открытие мусорной площадки.

Площадку для сбора ТБО оборудовали по программе поддержки местных инициатив в селе Горицы Кимрского района.

Фото: © vk.com/ikimry

Сама площадка представляет собой залитый бетоном небольшой участок, обнесенный с трех сторон забором. Перед открытием площадку украсили воздушными шарами, красную ленточку перерезали под аплодисменты, пишет паблик "Кимры-инфо". Мусорные контейнеры на площадку еще не завезли, но обещают это сделать в ближайшее время.

Это не первая мусорная площадка, которую торжественно открывают в Тверской области. Годом ранее с красной ленточкой и воздушными шарами открыли площадку в поселке Садовом в Вышневолоцком районе.