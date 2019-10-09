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В Уфе разгромили умные остановки через неделю после установки

9 октября 2019 г. 1738
фото: пресс-служба администрации Уфы

Вандалов ищет полиция, им грозит штраф и общественные работы. 

Этой осенью в Уфе начали обновлять автобусные остановки. На смену устаревшим павильонам пришли умные остановки с Wi-Fi, USB-портами, светодиодным освещением, тревожной кнопкой и громкоговорителем, который позволяет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях. Однако далеко не все уфимцы оценили по достоинству умные технологии.

"На сегодняшний день в Уфе уже установлено 35 остановочных павильонов из 106 запланированных. К сожалению, не обошлось и без случаев вандализма. Неизвестные хулиганы повредили два остановочных комплекса – по улице Ленина, 26 и 50", - сообщается на сайте администрации Уфы. 

Местные власти написали заявление в полицию. Сейчас вандалов ищут. Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей и обязательные или исправительные работы. Администрация города просит горожан бережнее относиться к объектам, которые устанавливаются для их удобства.

 

 

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