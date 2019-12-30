В Великобритании построят деревянный футбольный стадион

В Великобритании собираются построить самый экологичный футбольный стадион в мире – арена будет полностью сделана из древесины.

Стадион рассчитан на 5 тысяч мест, строят его для клуба Forest Green Rovers - самой "зеленой" команды по версии ФИФА. Конкурс на планирование арены в 2016 году выиграло бюро Zaha Hadid Architects.

Однако получить разрешение архитекторам удалось не сразу. Первоначальный проект местный совет заблокировал, решив, что даже экологичный стадион не сможет заменить зеленые поля, утраченные в ходе строительства.

Позже архитектурное бюро изменило дизайн стадиона с учетом замечаний комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения, пишет Strelkamag.com.

Футбольный клуб Forest Green Rovers считается самым "зеленым" в мире – его игроки перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить углеродные след. Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используются солнечные батареи. Газон на поле подстригает автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.