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В Великобритании построят деревянный футбольный стадион

30 декабря 2019 г. 241
Фото: © dezeen.com

В Великобритании собираются построить самый экологичный футбольный стадион в мире – арена будет полностью сделана из древесины.

Стадион рассчитан на 5 тысяч мест, строят его для клуба Forest Green Rovers - самой "зеленой" команды по версии ФИФА. Конкурс на планирование арены в 2016 году выиграло бюро Zaha Hadid Architects.

Однако получить разрешение архитекторам удалось не сразу. Первоначальный проект местный совет заблокировал, решив, что даже экологичный стадион не сможет заменить зеленые поля, утраченные в ходе строительства.  

Позже архитектурное бюро изменило дизайн стадиона с учетом замечаний комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения, пишет Strelkamag.com.  

Футбольный клуб Forest Green Rovers считается самым "зеленым" в мире – его игроки перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить углеродные след. Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используются солнечные батареи. Газон на поле подстригает автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.

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