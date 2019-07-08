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В Вологде восстановят дом короля шпионажа

8 июля 2019 г. 610
Фото: © shutterstock.com

В Вологде приступили к ремонту дома, в котором около века назад жил британский секретный агент Сидней Рейли, ставший прообразом Джеймса Бонда.

Дом на улице Мальцева был построен в середине XIX века – он был флигелем дворянской усадьбы Дружинина. В начале XX века в нем размещалось британской посольство, в составе которого был и король шпионов Рейли с фальшивым паспортом на имя Джона Гиллеспи.

Флигель восстанавливают по старинным чертежам и фотографиям. Работы ведутся за счет местного предпринимателя Германа Якимова, этот дом – третий в Вологде, который реставрируют на деньги, выделенные бизнесменом.

При работах, которые велись несколько десятков лет назад, от памятника архитектуры почти ничего не оставили. Полностью утрачены печи и балкон, бревенчатый сруб заменен на брус. Под крыльцом нашли подлинную балясину – ее отправили в мастерскую.

Фото: © 35media.ru

Реставраторы планируют восстановить балкон, фасады и крыльцо. Зимой будут проводить работы внутри. После ремонта в доме разместят магазины и офисы, а на чердаке – небольшой музей истории флигеля усадьбы Дружининых, пишет 35media.ru.

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