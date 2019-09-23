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В Воронеже нашли дом, где не действуют законы РФ

23 сентября 2019 г. 209
Фото: © vk.com/cityvrn

Жители Воронежа выложили в соцсети фотографии одного из местных домов, который не подчиняется российским законам.

На доме висит табличка, на которой значится, что в нем располагается государственная регистрационная палата Воронежской области РСФСР. Дом находится в юрисдикции СССР, поэтому законы Российской Федерации не имеют в нем юридической силы.

Фото: © vk.com/cityvrn

Пользователи по-разному отнеслись в фотографиям. Кто-то оценил задумку, кто-то усомнился в душевном здоровье автора табличек, а кто-то саркастически отметил, что "законы РФ не действуют на территории РФ уже давно".

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