В Якутске построят кинотеатр из снега и льда

В Якутске собираются построить ледяной кинотеатр. Зал из снега и льда планируют возвести к фестивалю короткометражного кино, который пройдет в феврале 2020 года.

Кинозал на 300 зрителей появится в парке "Россия – моя история". Фильмы будут показывать под открытым небом.

Сооружение закрепят на металлической конструкции, всего же на строительство потребуется 180 кубов льда и снега. Ледовые кресла разместят амфитеатром, в центре оборудуют экран, сообщает ИA SakhaNews.

В феврале в Якутске температура обычно держится на уровне 40-45 градусов ниже нуля, могут случаться оттепели до минус 30, так что насладиться фильмами в ледяном зале смогут только закаленные зрители. Чтобы зрителям было теплее, ледяные кресла застелют оленьими шкурами, гостей снабдят термоодеялами и будут угощать горячим чаем.