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В японском отеле можно поселиться в номере с авиасимулятором

16 июля 2019 г. 164
Фото: Haneda Excel Hotel Tokyu

Основными посетителями необычного номера станут транзитные пассажиры.

В токийском аэропорту Ханеда теперь можно снять номер, в котором кроме привычных кроватей, душа и телевизора, будет и авиасимулятор.

Гости могут забронировать полуторачасовые сессии, в течение которых они вместе с инструктором «пролетят»  на Боинге 737-800 от Токио до Осаки. Стоит такой сеанс 30 000 йен (277 долларов). Тем, кто будет бронировать номер целиком, полет обойдется дешевле – 25 300 йен (234 йен). Пользоваться системой без инструктора нельзя.

Для того, чтобы установить авиасимулятор в номер, пришлось заплатить около 10 миллионов йен (92 000 долларов). Руководство отеля уже видит интерес посетителей и надеется, что траты постепенно окупятся. 

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