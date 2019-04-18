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В японской крепости XII века откроют роскошный отель

18 апреля 2019 г. 403
Фото: Sean Pavone/Shutterstock.com

Владельцем станет компания Hoshino Resorts.

На японском острове Окинава уже в следующем году появится новый отель. Он расположится в древней крепости, датированной XII веком.

Постояльцам будут доступны 100 номеров, из которых откроется отличный вид на океан. Площадь самого большого номера, оборудованного частным бассейном, превысит 200 квадратных метров.

Компания Hoshino Resorts, которая и станет владельцем отеля, сообщает, что этот отель станет самым дорогим из тех, которыми хотельер уже владеет. За номер в древней крепости придется отдать до 300 тысяч иен (около 2700 долларов США).

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