В Югре установят камеры рядом с мусорками, чтобы отвадить бизнесменов

В двух городах Ханты-Мансийского автономного округа рядом с мусорными контейнерами установят видеокамеры.

Система наблюдения позволит выявить предпринимателей, которые складывают мусор в баки, предназначенные для жильцов многоквартирных домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО.

В Урае и Ханты-Мансийске уже установлена 21 камера, и работы продолжатся. Вся информация с них в режиме реального времени поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу и в муниципальное управление ЖКХ.

Зафиксированные нарушения будут передавать в администрацию, а нарушителей штрафовать.

Камеры устанавливают в тех местах, откуда поступают жалобы горожан на несвоевременный вывоз мусора. График не менялся в течение нескольких лет, а отходов становится больше, поскольку бизнесмены используют общие площадки для своего мусора.

Договоры на вывоз мусора в регионе заключили только 50% юридических лиц. Остальные же пытаются экономить, используя придомовые контейнеры.