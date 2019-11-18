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В Югре установят камеры рядом с мусорками, чтобы отвадить бизнесменов

18 ноября 2019 г. 489

В двух городах Ханты-Мансийского автономного округа рядом с мусорными контейнерами установят видеокамеры.

Система наблюдения позволит выявить предпринимателей, которые складывают мусор в баки, предназначенные для жильцов многоквартирных домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО.

В Урае и Ханты-Мансийске уже установлена 21 камера, и работы продолжатся. Вся информация с них в режиме реального времени поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу и в муниципальное управление ЖКХ.

Зафиксированные нарушения будут передавать в администрацию, а нарушителей штрафовать.

Камеры устанавливают в тех местах, откуда поступают жалобы горожан на несвоевременный вывоз мусора. График не менялся в течение нескольких лет, а отходов становится больше, поскольку бизнесмены используют общие площадки для своего мусора.

Договоры на вывоз мусора в регионе заключили только 50% юридических лиц. Остальные же пытаются экономить, используя придомовые контейнеры.

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