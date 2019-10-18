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В "Зарядье" за два года побывали 23 миллиона человек

18 октября 2019 г. 255
фото: shutterstock.com

Популярность парка можно сравнить только с метро.

Московский парк "Зарядье" за два года существования посетили 23 миллиона человек, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время пленарной сессии всемирного конгресса World Urban Parks.

Парк пользуется большой популярностью у москвичей и туристов, и получил мировое признание архитекторов, отметмл он.

"Зарядью" в сентябре исполнилось два года. У нас за это время – 23 миллиона посетителей, что является гигантской цифрой. Не знаю даже таких новых мест, которое бы посетило столько человек. Только если столичный метрополитен", - сказал Сергей Кузнецов.

"Для меня была очень неожиданной оценка "Зарядья" спикером Госдумы Вячеслава Володина. Когда он мне сказал: "для меня история России разделилась на до Зарядья и после Зарядья. Возможно, это звучит слишком пафосно, но это было сказано очень искренне", - добавил главный арзитектор Москвы.

Парк "Зарядье" открыли в 2017 году, в день празднования 870-летия Москвы. Его возвели на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля по концепции консорциума во главе с американским архбюро Diller Scofidio + Renfro. В этом году "Зарядье" получил премию международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards 2019.

 

 

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