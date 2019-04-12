Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Терешкова посадила на аллее белую акацию – дерево хорошо переносит жару, ветер, морозы и принимается в степных условиях. Аллея находится на площади перед главным входом в пассажирский терминал. В будущем там разместят таблички с именами летчиков-космонавтов, которые будут прилетать в аэропорт Гагарин, передает РИА Новости.

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле.

Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 25 тысяч квадратных метров. Аэропорт планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года.