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Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

12 апреля 2019 г. 322
Фото: © Global Look Press

Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова заложила аллею космонавтов в строящемся аэропорту Саратова.

Терешкова посадила на аллее белую акацию – дерево хорошо переносит жару, ветер, морозы и принимается в степных условиях. Аллея находится на площади перед главным входом в пассажирский терминал. В будущем там разместят таблички с именами летчиков-космонавтов, которые будут прилетать в аэропорт Гагарин, передает РИА Новости.

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле.

Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь  - 25 тысяч квадратных метров. Аэропорт планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года.

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