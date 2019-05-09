Вечная слава героям: как выглядят памятники советским солдатам в разных странах мира

Семьдесят четыре года прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. С каждым годом становится все меньше и меньше ветеранов, уходят герои, подарившие нам великую Победу. Но вечной остается память героям. После окончания Второй мировой войны по всему миру были созданы тысячи памятников и монументов советским воинам-освободителям. Сегодня только в Европе насчитывается около 4 тыс памятников и мемориалов советскому солдату. Редакция Вести.Недвижимость собрала ряд известных памятников, которые установлены в разных странах мира.

Болгария

Один из самых крупнейших памятников советскому воину за границей установлен в болгарском городе Пловдив. Знаменитый памятник "Алеша" - "Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат". Сам памятник представляет собой скульптуру высотой 11,5 метров, которая возвышается на горе Бунарджик или холме Освободителей.

Прообразом памятника стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов, которого из-за тяжелого ранения перевели в связисты. В 1944 году он прокладывал связь от Пловдива до Софии и Черного моря. Именно в это время Скурлатов познакомился с болгарским связистом Методи Витановым, с которым в мае 1945 года в Пловдиве они вместе праздновали первый День Победы. Позднее Витанов передал фотографию Алексея скульптору Василу Родославову, который создавал памятник на основе этого изображения.

Несколько раз власти Пловдива предпринимали попытки сноса "Алеши" как "символа советской оккупации", однако каждый раз им не давали это сделать местные жители и общественные организации. Помимо этого, монумента в Болгарии установлено порядка 400 памятников советским воинам.

Германия

В Трептов-парке в Берлине установлен один из наиболее известных в мире памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны - скульптура «Воина-освободителя», которую открыли 8 мая 1949 года. Бронзовый монумент представляет собой 12-метровую фигуру солдата, который в одной руке держит меч, разрубающий свастику. Другой рукой он прижимает к груди спасенную немецкую девочку.

Скульптура завершает триптих, который состоит из монументов "Тыл — фронту" в Магнитогорске и "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде. В триптих заложена идея, что выкованный на берегу Урала меч был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине. Памятник установлен в мемориальном комплексе, где захоронены 7 тысяч советских солдат, которые погибли при штурме Берлина.

Австрия

Самым известным в Австрии памятником советским является монумент в Вене на площади Шварценбергплац. Монумент открыт в августе 1945 года в память о 17 тысячах советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны.

Памятник представляет собой 12-метровую фигуру солдата, возвышающуюся на 20-метровом постаменте. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР. За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям монумента установлены фигуры советских солдат в момент боя.

Северная Корея

Подвиг советского солдата помнят и чтят и в КНДР. Здесь в августе 1946 года был воздвигнут главный памятник-обелиск, посвященный воинам Красной Армии, который освободили Корею в годы Второй мировой войны. Название монумента "Освобождение".

Расположен он в Пхеньяне на горе Моранбон. Монумент представляет собой большую 30-метровую стелу, увенчанную красной звездой. Считается, что создан он был по чертежу самого Ким Ир Сена. Памятник круглый год усыпан цветами. Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках.

Норвегия

В Норвегии главный памятник советским воинам, павшим при освобождении Норвегии от фашистской оккупации, был установлен в Осло осенью 1947 года. Памятник расположен на кладбище Вестре Гравлунд над братской могилой, где захоронены 347 советских солдат.

Монумент представляет собой четырехгранную гранитную, стоящую на постаменте. На передней грани расположен барельеф советского солдата с автоматом в руках. На пьедестале высечены слова на норвежском языке: "Норвегия благодарит Вас". На боковых сторонах - на норвежском и русском языках: "В память о советских солдатах, павших в битве за общее дело в 1941-1945 годах".

Венгрия

Памятник советским солдатам, павшим в сражениях за Будапешт, расположен в центре города на площади Свободы. Это каменный обелиск высотой 14 метров, в которого находится позолоченный герб с выгравированной надписью: "Слава советским воинам-освободителям". В нижней ее части - барельеф. Венчает обелиск золотая звезда.

Великобритания

В Лондоне памятник, посвященный "гражданам СССР, погибшим в годы Второй мировой войны". Монумент был открыт на территории парка Имперского военного музея 9 мая 1999 года. Памятник представляет собой трехметровую фигуру женщины со склоненной головой, в высоко поднятых руках она держит колокол. У подножия памятника гранитная плита со словами памяти.

Польша

Один из самых знаменитых памятников советским воинам установлен в Варшаве – это Памятник братства по оружию, который был установлен в Польше в 1945 года. Он представляет собой композицию из трех фигур советских солдат на шестиметровом постаменте. У подножия памятника расположились фигуры четырех солдат польского войска со склоненными головами.

Надпись на постаменте на русском и польском языках гласит: "Братьям по оружию, отдавшим свои жизни за свободу и независимость польского народа, жители Варшавы воздвигли этот памятник". Памятник был демонтирован в 2011 году в связи со строительством метро. В феврале 2015 года было принято решение не возвращать монумент после реконструкции на его место, а перенести его в другую часть города.

Чехия

Мемориал советским воинам, павшим за свободу и независимость Чехословакии, расположен на Ольшанском кладбище в Праге. Памятник представляет собой две фигуры советских солдат, стоящих с двух сторон высокой плиты - один в летней форме, другой в зимней. Под фигурами воинов таблички с высеченными надписями на чешском и русском языках: "Вечная слава воинам Красной Армии, павшим в боях за честь и независимость советской Родины и освобождение славянских народов от фашизма. 1941-1945 годах".

Над плитой возвышается пятиконечная звезда с серпом и молотом. Рядом с монументом захоронены свыше 400 красноармейцев, которые пали в последние дни войны во время завершающего этапа пражской наступательной операции. На одинаковых надгробиях барельефы: пятиконечная звезда, скрещенные знамена, ружья из бронзы и имена.

США

В Лос-Анджелесе есть единственный в Америке памятник советским воинам, который был установлен в 2005 году накануне 60-летней годовщины со Дня Победы.

На гранитной плите весом семь тонн изображен летящий клин журавлей, а ниже высечены известные строки стихотворения советского поэта Расула Гамзатова. Мемориал расположен недалеко от Беверли-Хиллз и голливудской аллеи звезд в Пламмер-парке, который неформально называется русским.