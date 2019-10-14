Венецианскую карусель установили в парке "Остров мечты"

Прокатиться на ней можно будет, не покупая билет в тематический парк.

На главной площади городского променада столичного парка "Острова мечты" установили венецианскую карусель, рассказали в пресс-службе парка.

Высота аттракциона составит 9,5 метров, а диаметр 11,5 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68-ми посадочных модулей на двух этажах.

"Прокатиться на ней смогут даже те посетители "Острова мечты", которые решили прогуляться по городскому променаду, не покупая билет в тематический парк. На двух этажах карусели будут располагаться лошадки, кареты, страусы, слоны и волчки, которые совершат три оборота в минуту, поднимаясь при этом вверх и опускаясь вниз. Все катание займёт около двух минут", - рассказал технический директор тематического парка Иван Шоль.

Сам центральный атриум парка будет стилизован под столичную площадь – это будет главным местом отдыха городского променада. Здесь разместят кафе, рестораны, магазины, а также пространства с зелеными лужайками, водоемами и фонтанами. На центральной площади также расположится кинотеатр и концертный зал. Центральный атриум накроет самый большой в Европе стеклянный купол площадью 8,6 тысяч квадратных метров. Благодаря его сочетанию с элементами городского пространства у гостей сложится ощущение летней прогулки на свежем воздухе в любое время года.

Всего в городском променаде "Острова Мечты" будет четыре улицы, каждая из которых повторит архитектурные стили зарубежных городов. Для этого разработано 120 фасадов зданий. Галереи соединят три больших атриума, имитирующие городские площади. Самой большой из них станет главная площадь Москва.