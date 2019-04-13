ГлавнаяГородВетхий дом начали разбирать с первого этажа

Ветхий дом начали разбирать с первого этажа

13 апреля 2019 г. 331

Снести его должны уже через несколько дней.

Ветхий деревянный дом на Авиационной улице в Южно-Сахалинске расселен и должен быть снесен. Местные жители обратили внимание, что дом частично разобран, причем сносить его стали с первого этажа.

Фото: astv.ru

«Дом разобрали частично. Его состояние с каждым днем становится только хуже. Половина дома висит,  кажется, что она вот-вот обвалится и может кого-нибудь придавить. И в таком состоянии дом с начала зимы. Рядом стоящие дома быстро разобрали, а он стоит», - говорят местные жители, слова которых приводит портал astv.ru.

Власти говорят, что постановление о сносе дома уже выписано, а сама процедура сноса должна состояться 15 апреля.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>