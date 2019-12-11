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Вице-мэр рассказал, когда завершится реконструкция МКАД-Волоколамка

11 декабря 2019 г. 452
фото: facebook.com/blogkhusnullin

Это уже семнадцатая развязка, которую реконструируется в столице. На предыдущих шестнадцати все работы уже завершены. 

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе планируется закончить к 2022 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Осмотрел строительство развязки МКАД с Волоколамкой. Работа кипит, видим окончание строительства концом 2021 года. Это уже 17-я развязка, которую мы реконструируем, на предыдущих 16-и все работы уже завершены", - написал Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Facebook.

 Видим положительный эффект от новых развязок с направленными съездами. Поэтому город и дальше будет работать, чтобы город поехал быстрее.

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