Владелец французского замка заманивает туристов метательной машиной

Владелец замка Рур во Франции построил средневековую метательную машину, решив, что это поможет ему привлечь больше туристов.

Машина высотой 21 метр может запустить 136-килограммовый наряд на расстояние больше километра. Прототипом машины стало аналогичное орудие XIV века, бывшее на вооружении армии английского короля Эдуарда I. Машина настолько пугала противника, что тот сдавался без боя.

Фото: © facebook.com/chateaudesroure

Показательную стрельбу из орудия для туристов будут проводить дважды в день в течение летнего сезона, сообщают местные СМИ. Владелец замка рассчитывает, что турпоток, благодаря его придумке, значительно вырастет.