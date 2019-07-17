Власти Каунаса научились защищать граффити от коммунальщиков

Власти литовского Каунаса приняли решение снабдить граффити на городских стенах специальными табличками. Это, считают они, предотвратит уничтожение арт-объектов коммунальными службами, а также будет способствовать появлению новых граффити.

Издание Strelkamag сообщает, что теперь каждое граффити – сейчас их в городе более сорока – снабдят информационной табличкой, где укажут автора, дату создания и название работы. Это будет свидетельствовать о том, что на стене находится действительно произведение искусства, а не роспись, оставленная вандалами.