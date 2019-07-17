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Власти Каунаса научились защищать граффити от коммунальщиков

17 июля 2019 г. 319
Граффити на стене одного из домов в Каунасе. Фото: meunierd/Shutterstock.com

В городе насчитывается более четырех десятков арт-объектов.

Власти литовского Каунаса приняли решение снабдить граффити на городских стенах специальными табличками. Это, считают они, предотвратит уничтожение арт-объектов коммунальными службами, а также будет способствовать появлению новых граффити.

Издание Strelkamag сообщает, что теперь каждое граффити – сейчас их в городе более сорока – снабдят информационной табличкой, где укажут автора, дату создания и название работы. Это будет свидетельствовать о том, что на стене находится действительно произведение искусства, а не роспись, оставленная вандалами.

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