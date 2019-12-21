Власти Москвы прокомментировали появление портрета Сталина на фасадах зданий

Акция с портретами Сталина на фасадах столичных зданий - незаконна и не имеет никакого отношения к уличному искусству, заявили в московском департаменте СМИ и рекламы.

Акция с проецированием портрета Иосифа Сталина рассчитана лишь на привлечение внимания, поэтому и является кратковременной – ее устроителям нужно лишь сфотографировать и разместить фото в интернете. Однако организаторам подобных акций стоит помнить, что формат подобного размещения незаконен, сообщили в пресс-службе департамента РИА Новости.

"К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на фасадах нескольких зданий в Москве появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь". Фотографии были опубликованы одним из Telegram-каналов.