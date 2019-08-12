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Власти назвали главные строительные проекты Москвы

12 августа 2019 г. 295
Фото: © shutterstock.com

Московское метро, промзона "ЗИЛ", медицинский центр и парк – столичные власти рассказали о главных строительных проектах города.

В Москве реализуется сразу ряд крупных проектов. Полным ходом идет расширение метро, в частности строительства Некрасовской линии. 3 июля открыли первый участок, второй будет готов уже в следующем году. Также продолжается строительство Большой кольцевой линии – к настоящему моменту готово более 60%. Кроме того, полным ходом идут процессы интеграции радиальных направления МЖД с Московским центральным кольцом.

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" построят самую крупную в России школу, рассчитанную на 2,5 тысячи детей, а также новый городской квартал, в котором появится порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости.  В Коммунарке продолжается строительство высокотехнологичного медцентра, в состав которого войдут детская и взрослая больницы, перинатальный, лечебно-диагностический и амбулаторный центры.

В Нагатинской пойме строится тематический парк "Остров мечты", это крытый парк и ландшафтная зона, кинотеатр на 17 залов, концертный зал и паркинг на 3 тысячи мест.  Первую очередь планируют сдать до конца этого года.

Продолжаются работы по строительству двух дублеров Кутузовского проспекта, а в "Лужниках" уже осенью планируют ввести в эксплуатацию плавательный центр, рассчитанный на 10 тысяч посетителей в день.

Российская столица поднялась на четвертое место среди мегаполисов мира по объемам строительства, обогнав Нью-Йорк. В 2019 году построено 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона квадратов жилья, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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