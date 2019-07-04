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Власти назвали главный вызов для столицы

4 июля 2019 г. 131
фото: shutterstock.com

В Москве собираются создать единую транспортную инфраструктуру.

Главным вызовом для развития Москвы является интеграция всей транспортной инфраструктуры: существующей и строящейся, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время панельной дискуссии "Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики" на Moscow Urban Forum.

"Самый важный вызов для города сейчас – это интегрировать всю транспортную сеть в один проект: метро, железные дороги, автомобильные дороги, набережные, пешеходные зоны. Сделать единую транспортную инфраструктуру – это самый большой вызов", - сказал Марат Хуснуллин, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас транспортная инфраструктура столицы активно развивается. Так, например, в ближайшие пять лет в Москве планируется открыть 55 новых станций и построить 134 километра линий метро. Главным проектом станет 70-километровая БКЛ. Реализуется масштабный проект МЦД, строится Большое хордовое кольцо и другие транспортные проекты.

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