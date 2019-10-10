Власти объяснили, как продлить работу хостелов

Росреестр и департамент городского имущества объяснили, как перевести хостел в нежилое помещение.

С 1 октября в России запрещено размещать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов. Теперь открыть хостел можно только в нежилом фонде или же помещение понадобится перевести в нежилое.

Перевод помещения в нежилое потребует, прежде всего, проведения общего собрания собственников квартир в доме, чтобы получить их письменное согласие.

Помещение, в котором размещается хостел, должно быть оборудовано отдельным входом, под ним не должно быть жилых помещений и оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания.

После принятия положительного решения о переводе помещения в нежилой фонд в Росреестр поступает документ, на основе которого вносятся изменения в ЕГРН. Собственник может обратиться в любой из центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую – в этом случае срок внесения изменений в ЕГРН составит 7 рабочих дней.

Для открытия хостела предприниматели также могут арендовать городскую недвижимость.