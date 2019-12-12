Власти опровергли информацию о сносе кинотеатра "Художественный"

В Мосгорнаследие заявили, что сообщения о сносе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади не соответствуют действительности, отметив, что часть северного фасада была демонтирована из-за угрозы обрушения.

"Отдельное внимание уделяется аварийной стене северного фасада, фотография которой в социальных сетях как раз и вызвала бурное обсуждение. Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно шесть метров, который потерял несущую способность: была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами", - рассказали в ведомстве, чьи слова приводят РИА Новости.

В итоге демонтировали аварийную кладку и заменили ее кладкой на растворе по реставрационной методике, согласованной проектом реставрации, то есть сохранившимися кирпичами и реставрационным материалом. В ведомстве добавили, что сейчас комплексная реставрация кинотеатра, который является объектом культурного наследия регионального значения, продолжается.

Все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы, подчеркнули в Мосгорнаследии. Сейчас часть этих деталей уже находится в реставрационных мастерских.

Кинотеатр "Художественный" является одним из трех старейших кинотеатров мира, впервые он открыл свои двери в 1909 году. В 1912-1913 года здание перестроили по проекту архитектора Федора Шехтеля. В 2014 году кинотеатр, имеющий статус памятника культуры, закрыли на реставрацию и приспособление к дальнейшему использованию.

Тендер на проведение работ выиграла компания "Сианстрой", но затем контракт с ней из-за срыва сроков расторгли. В 2016 году инвестором реконструкции стал Александр Мамут, кинотеатр передали в аренду его компании "Пионер" до конца 2036 года. Согласно действующему инвестконтракту, заключенному с властями Москвы, реконструкция "Художественного" должна завершиться до 31 декабря 2020 года.