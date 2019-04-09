Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет



Ранее в СМИ появилось информация, что столичные власти получили право переселять участников реновации в другие районы. Поправки к закону о реновации вступили в силу 11 марта. В соответствии с постановлением московских властей, переселенцам могут предложить жилье не только в районе сносимого дома, но и в любом другом месте Москвы. Это нововведение вызвало опасения у участников программы: теперь их будут переселять в другие районы, в том числе, в Новую Москву.

По словам Левкина, в последнее время в СМИ идёт искажение постановления и ключевых правил предоставления квартир вне район. Столичный фонд реновации получил право предоставлять участникам программы квартиру в другом районе при согласии самих переселенцев.«У фонда появилось право предложить собственнику равнозначную квартиру в другом районе, а у жителя появилась возможность при его желании и согласии этим правом воспользоваться», - сказал Сергей Левкин.

Также сохраняются все права и обязанности собственника квартиры в части равнозначности - жилая площадь не меньше, общая площадь - больше, и равнозначное количество комнат в новой квартире. При этом, ключевое правило, что Москва обязана предоставлять равнозначное жильё в том же районе, где и сносится дом, сохраняется. Сами поставление дает право передложить альтернативный район, а собственник может согласиться или отказаться, подчеркнул он.

По словам чиновника, появление такого постановления связано с количеством стартовых площадок: их много, но недостаточно. А городу важно на старте программы, иметь как можно больше возможностей переселить жителей, чтобы освободить больше домов, а на их месте построить новые, запустив таким образом масштабную волну переселения.

Как пример, у нас есть стартовый дом площадью 15 тыс кв м, туда могут полноценно переехать два сносимых дома, а третий дом не вмещается на три квартиры. Мы знаем, что в соседнем районе есть свободный жилой фонд города, где есть равнозначные квартиры. И мы, предложив трём квартирам дом в соседнем районе, можем переселить три дома.

По словам Левкина, это будут штучные решения, никакой массовости не будет. В случае отказа жителей, все остаётся в прежних рамках - нужно будет ждать, когда появится свободная площадка под строительство дома. Сам участники программы тоже могут подать заявление на переезд в другой район, но только если там у Фонда есть свободные квартиры. При этом, этом переселять из центра на окраину никто переселять не будет. Это будут точечные решения, и с согласия жителей, заключил он.