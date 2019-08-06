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Власти рассказали о небывалом вводе недвижимости в Москве

6 августа 2019 г. 301
фото: shutterstock.com

По итогам этого года в столице планируется построить 9-10 млн кв м недвижимости. Последний раз подобные показатели столица демонстрировала в 2015 году. 

В Москве за семь месяцев было построено около 6,7 млн кв м недвижимости, что является небывалым показателем для такого периода, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас небывалый ввод недвижимости - 6,7 млн кв м недвижимости мы сдали на сегодняшнюю дату, из них 2,7 млн кв м - жилье. Мы никогда столько не сдавали ко Дню строителя, и вообще за всю работу Стройкомплекса", - рассказал журналистам во вторник Марат Хуснуллин.

Отмечается, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было построено 3,3 млн кв м недвижимости. Вице-мэр отметил, что Москва по темпам строительства Москва заняла четвертое место в мире среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк.

По итогам этого года в столице планируется построить 9-10 млн кв м недвижимости. Последний раз подобные показатели столица демонстрировала в 2015 году. Тогда было введено 9 млн кв м. В этом году город планируется преодолеть эту планку планируется, заключил глава столичного Стройкомплекса.

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