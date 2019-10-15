Власти: строительство Коммунарской линии метро не угрожает зданиям на поверхности

Некоторые жители юга-запада столицы считают, что продлевать линию от улицы Новаторов в центр города под домами на Ленинском проспекте опасно.

Строительство Коммунарской ветки столичного метро не представляет опасности зданиям на поверхности, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин. Новая ветка позволит разгрузить две линии метро и избежать больших пробок.

"Я совершенно твердо заявляю, что эта линия проходит на глубине 35 метров и никакой опасности для зданий, которые находятся на поверхности, не представляет. Мы имеем на сегодняшний день совершенно точные данные и расчеты, и опыт последних 10 лет, который четко показывает, что на глубине 35 метров никаких подвижек грунта априори быть не может, все разговоры абсолютно надуманные", - заявил Марат Хуснуллин.

Вице-мэр отметил, что строить линию нужно, так как она свяжет МЦК, Большую кольцевую линию, Новую Москвы. В случае отказа от проекта Коммунарской линии с растущим пассажиропотоком перестанут справляться Сокольническая и Калужско-Рижская ветки метро. Встанут в пробках Калужское, Киевское, Боровское, Варшавское, Симферопольское шоссе, отмечается в материалах столичного Стройкомплекса.

"Поэтому линию будем проектировать и строить. Все анализы у нас есть, расчеты есть. Идет проектирование и подготовка территорий", - заключил он.

По данным РИА Новости, некоторые жители юга-запада столицы считают, что продлевать линию от улицы Новаторов в центр города под домами середины прошлого века на Ленинском проспекте опасно и резко выступают против строительства центрального участка ветки. Изначально планировалось только строительство станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская".

Протяженность Коммунарской линии составит 38 километров от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На ней разместят 16 станций, с некоторых можно будет пересесть на три другие ветки, а также на МЦК И БКЛ. Сейчас уже идут работы на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Полностью Коммунарская линия должна быть готова к 2023 году.

Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как "Теплый Стан" так как она перестанет быть основной станцией, которой пользуются жители Новой Москвы, считает руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.