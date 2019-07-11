Власти: Юго-Восточная хорда не затронет ядерный могильник

Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ), часть которой пройдет в столичном районе Москворечье-Сабурово рядом с могильником завода полиметаллов, не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами, сообщили в Москомархитектуре.

В ведомстве рассказали, что часть площадки "Московского завода полиметаллов" действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.

При этом в Москомархитектуре заверили, что проектируемый участок Юго-Восточной хорды не затрагивает эти участки. При подготовке проектной документации в составе инженерно-экологических изысканий будут выполнены исследования и оценка радиационной обстановки территории, передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация, что в зоне строительства Юго-Восточной хорды окажется могильник радиоактивных веществ - урана и тория. Это вызвало общественный резонанс. Сообщалось, что радиоактивные отходы могут подняться при строительстве хорды, зараженная пыль попадет в воздух и воду, а радиация разнесется по городу, что приведет к экологической катастрофе городского масштаба.

Строительство Юго-восточной хорды планировали начать в этом году. Саму хорду собираются возводить в три этапа. Завершить проект предполагается до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Новая хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.