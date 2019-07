Вне политики: в Москве стартует Moscow Urban Forum

70 мероприятий, 300 спикеров и около 7 тысяч участников

Четвертого июля в парке "Зарядье" открывается Московский урбанистический форум - Moscow Urban Forum, он продлится до 7 июля. Мероприятие ежегодно проходит в Москве с 2011 года. В этом году темой форума станет "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Мероприятия будут посвящены обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов.

По словам мэра, Московский урбанистический форум находится вне политики. "Я не чувствую (ред. - влияния санкций). В этом году - около 70 стран. Форум вне политики, мы же обсуждаем не политические тренды, и даже не столько экономические - мы обсуждаем, как сделать так, чтобы человеку было комфортнее жить в конкретном доме, улице, районе. Во-вторых, инвесторы, которые приезжают в Россию, они видят, как развивается город, что происходит большой объем инвестирования в экономику города, что является драйвером привлечения бизнеса для развития города", - сказал Собянин в интервью "России 24".

Форум объединит архитекторов, представителей бизнеса и власти, урбанистов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и самих горожан.

Деловая программа Форума продлится два дня, это 70 мероприятий, около 300 спикеров, около 7 тыс участников. Среди спикеров, например, мэр Куала-Лумпура Нор Хишам Ахмад Дахлан, мэр Анкары Мансур Яваш, столичный градоначальник Сергей Собянин, вице-мэр Сеула Вони Ким, соучредитель, MVRDV, основатель и профессор The Why Factory and TU Delft Вини Маас и многие дургие.

Гостей ждут круглые столы, интервью, дискуссии, презентации, дебаты и ток-шоу. Например, на панельной дискуссии "Деньги под проект. Как банкам и девелоперам взаимодействовать в условиях проектного финансирования?" застройщики, банки, представители власти обсудят, какие новые вызовы и возможности ждут участников рынка жилой недвижимости с переходом на эскроу-счета. На панельной дискуссии "Доступное жилье в недоступном городе. Мировые практики преодоления дисбаланса на рынке жилья" участники выяснят, какие механизмы используют города для урегулирования дисбалансов на рынке жилья. Своим опытом поделится советник, Администрация мэра Нью-Йорка Сонам Велани Старший, руководитель, Департамент городского развития Берлина Манфред Кюне, Начальник отдела подготовки и развития, ООН-Хабитат Клаудио Асиоли и другие.

В фокус внимания участников форума попадут и другие важные вопросы развития современных городов: какие возможности открывают новые проекты и инициативы для российских городов; как сохранить историческое наследие, вписав его в современный облик города; какую роль играют цифровые технологии и новые виды транспорта; как сделать так, чтобы городской транспорт положительно влиял на здоровье и благополучие горожан. Также участники форума попытаются выяснить, какой архитектор нужен современной России. Туризм, культура, общественные пространства, культура еды, экология тоже не останутся без внимания на форуме.

Urban Health и MoscowUrban FEST

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдёт конгресс Urban Health. На нём обсудят, как устроить городскую среду с таким расчётом, чтобы сохранить здоровье горожан, как мотивировать граждан к здоровому образу жизни. Также речь пойдет о том, какие болезни образа жизни представляют опасность для человечества в XXI веке.

Частью MUF также станет MoscowUrban FEST - крупнейший открытый фестиваль в области урбанистики, он продлится с 4 по 7 июля также в Зарядье. В рамках него пройдут урбанистические кинопоказы. Например, в день открытия фестиваля состоится премьера фильма "Архитектура бесконечности" режиссера Кристофа Шауба. Картина расскажет о сакральной архитектуре и священных пространствах, имеющих для человека особое значение. Также на фестивале покажут урбанистические спектакли (экспериментального театра Community Stage "Я шагаю по Москве" и "Юре бы это понравилось"). Помимо этого, участники и гости форума смогут заняться йогой на Парящем мосту и помедитировать. Гостей фестиваля будут ждать интеллектуальные дебаты на самые острые городские темы и серия презентаций спикеров в формате образовательных вечеринок PechaKucha. Два главных дня фестиваля (6 и 7 июля) завершатся масштабными вечерними концертами.

Вход на события MoscowUrban FEST — свободный. На отдельные мероприятия — по предварительной регистрации. В прошлом году MoscowUrban FEST посетило свыше 200 000 человек.