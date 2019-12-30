Военные построили в Курской области мост по просьбе местных властей

В Курской области появился новый автомобильный мост, его строительством занимались инженерные и железнодорожные войска Западного военного округа.

Длина моста через реку Гремячий Колодезь в селе Верхнее Гуровов составила 80 метров, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Сооружение возвели в рамках тактико-специальных учений.

Мост был построен по просьбе местных властей. Как сообщили в Минобороны, с просьбой обеспечить транспортную доступность населенных пунктов обратился губернатор Курской области.